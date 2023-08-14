إيران: 4 قتلى بهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوبي البلاد

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، “مقتل أربعة أشخاص، إثر هجوم إرهابي على مرقد “شاه جراغ” في مدينة شيراز جنوبي إيران”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، عن مصدر مطلع، بأن “أربعة قتلى سقطوا في هجوم إرهابي على مرقد “شاه جراغ” في شيراز”، مشيرة أن “مسلحا حاول اقتحام المرقد وتمت مواجهته من قبل قوات الأمن الموكلة حمايته”.

وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة الدول)، على ضريح “شاه جراغ”، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.

وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، “لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران”.

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