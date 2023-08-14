إلقاء زجاجة حارقة من لبنان تجاه السياج الحدودي… والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن “حادثة جديدة وقعت بين جنوده وأحد المواطنين اللبنانين على الحدود بين لبنان وإسرائيل”.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن “مشتبها به اقترب من السياج الأمني في المنطقة المطلة على الحدود اللبنانية وألقى زجاجة حارقة”، مشيرا إلى “تضرر الكوابل المغذية لناقلات المياه على الحدود بين لبنان وإسرائيل إثر استهدافها بزجاجة حارقة”.

חשוד התקרב לגדר המערכת במרחב מטולה שבגבול לבנון לפני זמן קצר.

החשוד השליך בקבוק תבערה לעבר הגדר, כתוצאה מכך נגרם נזק קל לכבל אינדיקציות של אחד ממעבירי המים במרחב הגדר — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 13, 2023

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن “أحد المواطنين أقدم على إلقاء قنبلة حارقة باتجاه السياج التقني المحيط بمستعمرة المطلة مقابل سهل مرجعيون”، مشيرة أن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق طلقة نارية باتجاه الأراضي اللبنانية، من دون تسجيل أي إصابة.

الجيش الإسرائيلي يرسل مبعوثا إلى أمريكا للتباحث في تمديد فترة عمل قوات الـ”يونيفيل” في لبنان

وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا كبيرا. وتقدمت إسرائيل بشكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن، مطالبة بإلزام بيروت بتحرك فوري لمنع إقامة “حزب الله” اللبناني بنى تحتية عسكرية على الحدود، في إشارة لإقامة إحدى الخيام في منطقة مزارع شبعا المحتلة.