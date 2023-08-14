مركز المصالحة الروسي يسجل 23 خرقا لبروتوكول "منع التصادم"

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 خرقا لمقاتلات وطائرات من دون طيار تابعة لقوات “التحالف” الأمريكي.

وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية، إن “التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات منع التصادم 13 مرة في اليوم فيما يتعلق برحلات الطائرات دون طيار غير المنسقة مع الجانب الروسي”.

التحالف انتهك خلال النهار في 13 حالة بروتوكولات منع التصادم الموقعة في 9 كانون الأول / ديسمبر 2019، تتعلق برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

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وأوضح أنه في منطقة التنف حيث تمر رحلات الخطوط الجوية الدولية، سُجلت 10 انتهاكات من قبل زوجين من مقاتلات “إف – 35”.

إضافة لزوجين من مقاتلات “إف – 16” ومسيرتي “إم كيز- 1 سي” تابعتين للتحالف.