وزير الخارجية الإيراني: عقاب قاس بانتظار مسؤولي وداعمي "هجوم شيراز الإرهابي"

وصف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الأحد، الهجوم على مرقد ديني في مدينة شيراز بـ”العمل الإرهابي المدان”.

وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إن عقابا قاسيا بانتظار المسؤولين عن هذه الجريمة وداعميها”، داعيا بالشفاء العاجل لمصابي الحادث المأساوي.

عملیات تروریستی در حرم مطهر حضرت #شاهچراغ(ع) به شدت محکوم است.

عاقبت دردناکی در انتظار عاملین، آمرین و پشتیبانان این جنایت خواهد بود.

ضمن تسلیت شهادت یکی از هموطنان، از خداوند متعال سلامتی و بهبود مجروحین این حادثه تلخ را مسئلت دارم.#شیراز🖤🇮🇷 — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) August 13, 2023

وأعلن التلفزيون الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن تبني تنظيم “داعش” الإرهابي الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص وجرح 8 آخرين”، مشيرا إلى أن “الإرهابي الذي تم اعتقاله يحمل جنسية أجنبية وكان بصدد تنفيذ عملية إرهابية داخل محيط المرقد”.

فيما أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على “ضرورة تحديد جميع المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد “شاه جراغ” في شيراز جنوبي البلاد”.

وقال رئيسي، خلال اتصال هاتفي بوزير الداخلية، أحمد وحيدي، ومحافظ فارس، محمد هادي ايمانية، إنه “يجب استخدام كافة المرافق الطبية لعلاج الجرحى والتعرف على مرتكبي هذه الجريمة ومحاكمتهم”، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة الدول)، على ضريح “شاه جراغ”، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.

إيران: 4 قتلى بهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوبي البلاد

وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.