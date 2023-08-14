إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية

تشير بيانات الخرائط على الإنترنت، التي نشرتها وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إلى حالة التأهب الجوي ودوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية.

موسكو- سبوتنيك. وأوضحت الوزارة أن هذه المقاطعات هي: تشيركاسي، بولتافا، دنيبروبتروفسك، خاركوف، سومي، كيروفوغراد، نيكولاييف، وأوديسا. وتشمل أيضًا أجزاء من مقاطعة خيرسون، التي تخضع لسيطرة سلطات كييف.

ووفقًا للبيانات المتاحة، تم رصد دوي صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة، في الفترة من الساعة 23:21 إلى 21:23 بتوقيت موسكو.

في السياق ذاته، أظهرت البيانات إعلان حالة التأهب الجوي وتجدد سماع صافرات الإنذار في مقاطعة أوديسا الأوكرانية، عند الساعة 00.55 بتوقيت موسكو .

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وأضافت بيانات الوزارة الأوكرانية لاحقا، أنه تم إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صافرات الإنذار في4 مقاطعات أوكرانية هي: تشيركاسي ونيكولاييف و فينيتسا وكيروفوغراد وفي أجزاء من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليها سلطات كييف.

تجدر الإشارة إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وتم استهداف منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

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يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الأحد، إحباط محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، دون إصابات أو أضرار.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان، أنه “في 13 أغسطس/ آب، قرابة الساعة 22:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة من دون طيار ضد منشآت في أراضي روسيا الاتحادية”.