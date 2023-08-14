زيلينسكي يقر بمسؤولية كييف عن محاولة الهجوم الفاشلة على جسر القرم

أقر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمسؤولية بلاده عن محاولة هجوم فاشلة على جسر القرم، في 12 أغسطس/ آب الجاري.

موسكو- سبوتنيك. وفي مقطع فيديو نشره على قناته على “تلغرام”، أكد زيلينسكي، قائلا: “نحن نرد يوميا على تصرفات القوات المسلحة الروسية ضمن إطار عملية خاصة”، وأضاف: “يمكن رؤية الدخان الناجم عن الحادث على جسر القرم”.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت الماضي، أن “القوات الأوكرانية أطلقت صاروخين على جسر القرم في هجومين منفصلين”، وأفادت في بيانها: “حاولت السلطات الأوكرانية استهداف جسر القرم بصاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز “إس-200″، الذي تم تعديله ليصبح نسخة هجومية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تحبط هجوما إرهابيا لنظام كييف على جسر القرم بصاروخ “إس – 200”

في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم السبت الماضي، محاولات نظام كييف الإرهابية لتدمير البنى التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم، مبينة أن هذه الأعمال “لن تمر دون رد”.

ونقلت الوزارة عن المتحدثة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا، بالقول: “بعد ظهر السبت، حاول نظام كييف مرة أخرى تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم، هذه المرة ، تم تحويل صاروخ “إس- 200″ الموجه المضاد للطائرات إلى نسخة هجومية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة استئناف حركة المرور على جسر القرم بعد تعليقها لفترة وجيزة

وأضافت زاخاروفا: “وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد تم اكتشاف الصاروخ واعتراضه في الجو في الوقت المناسب بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم تقع إصابات أو أضرار”.