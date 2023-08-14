قوة عسكرية تغلق أبواب القصر الرئاسي اليمني في عدن

شهد القصر الرئاسي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن توترا، مساء أمس الأحد، بين القوات المسؤولة عن حمايته، ما أسفر عن إغلاق إحدى البوابات من قبل قوة تابعة لألوية “العمالقة الجنوبية”، التي يقودها عضو مجلس القيادة اليمني عبد الرحمن المحرمي.

القاهرة- سبوتنيك. وتم إغلاق بوابات قصر “معاشيق”، لعدة ساعات، وتم منع دخول وخروج أي شخص، بما في ذلك موظفي مكتب رئيس الوزراء معين عبد الملك، قبل أن يسمح بالتنقل من وإلى القصر وفقًا لإجراءات مشددة.

وأبلغت رئاسة الوزراء رئاسة مجلس القيادة بالحادثة، التي وقعت، بعد يومين، من عودة رئيس الوزراء إلى عدن بعد غياب، دام شهرين، بسبب تدهور خدمة الكهرباء في المدينة نتيجة نقص الوقود لمحطات التوليد الناتج عن الأزمة المالية، التي تعاني منها الحكومة اليمنية بسبب توقف صادرات النفط الخام بفعل استهداف جماعة “أنصار الله” لموانئ التصدير، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

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وفيما يتعلق بالأحداث، وجّه رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، ووزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق الركن محسن الداعري، بالتحقيق في أسباب إغلاق بوابة قصر “معاشيق” وتحديد المسؤولين وتقديم التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث.

يذكر أن محافظة أبين جنوبي اليمن، شهدت مواجهات، مساء أمس الأحد، بين الجيش اليمني وجماعة “أنصار الله”، أسفرت عن سقوط أربعة جنود يمنيين بين قتيل وجريح.

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ووفقا لمصدر عسكري يمني، جرت المواجهات في جبهة الحلحل في مديرية لودر شمال شرقي أبين، حيث تصدت وحدات من الجيش المدعومة بالمقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لهجوم جماعة “أنصار الله”.