تزويد غواصات "ياسن – إم" النووية الروسية بصواريخ "تسيركون" فرط صوتية

أعلن أليكسي رحمانوف، المدير العام لشركة السفن المتحدة الروسية، اليوم الاثنين، أن غواصات المشروع “885” النووية “ياسن – إم” سيتم تزويدها بصواريخ “تسيركون” فرط صوتية.

موسكو- سبوتنيك. وأكّد رحمانوف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أن “وزارة الدفاع الروسية قررت تجهيز الغواصات النووية متعددة الأغراض “ياسن – إم” بنظام صواريخ “تسيركون”، وأن العمل يجري في هذا الاتجاه”.

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وأشار المسؤول الروسي إلى أن “الفرقاطة الأدميرال “غورشكوف” هي أول سفينة روسية تزود بصواريخ “تسيركون” فرط صوتية”.

وأكّد رحمانوف أن “تسليح الفرقاطات بهذه الصواريخ سيتم وفقًا لخطة وزارة الدفاع الروسية أثناء بناء الفرقاطات وتشغيلها، مع العلم بأن الغواصات النووية من نوع “ياسن” مسلحة حاليًا بصواريخ “كاليبر” و”أونيكس”، بالإضافة إلى طوربيدات “فيزيك”.

وفي وقت سابق، كشف المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، عن أن “أمريكا قلقة من القدرات الهائلة لأسطول الغواصات النووية الروسية القادر على تدمير أمريكا”، مشيرا إلى أن “الضباط الأمريكيين أصبحوا لا يفكرون في “هزيمة” روسيا في أوكرانيا”.

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وقال جونسون: “يرجى ملاحظة أنهم توقفوا عن الحديث عن “هزيمة” روسيا في أوكرانيا. ما يفكرون فيه حقًا الآن هو الغواصات النووية الروسية. هناك دولتان فقط في العالم تمتلكان مثل هذه الغواصات – روسيا وأمريكا”.