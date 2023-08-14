المجلس العسكري في النيجر يعلن استعداده بدء محادثات مع "إيكواس"

قال رئيس وزراء النيجر الجديد، علي محامان لمين الزين، إن “رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، أعطى الضوء الأخضر لبدء المحادثات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)”.

سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء النيجري إن “القيادة الجديدة في النيجر “متفائلة” بشأن بدء المحادثات مع الـ”إيكواس”، في الأيام المقبلة”.

وأعلن وفد من علماء الدين النيجيريين، أمس الأحد، الاتفاق مع قادة المجلس العسكري في النيجر، على تكثيف الحوار لحل الأزمة سلميا.

ونقل الوفد النيجيري عن قائد المجلس العسكري في النيجر، قوله إن “الأبواب مفتوحة للدبلوماسية والسلام”، مقدما الاعتذار عن عدم إيلاء الوفد الذي أرسله رئيس نيجيريا الاهتمام اللازم.

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ودعا وفد علماء الدين النيجيريين إلى “الحوار وليس استخدام القوة لحل أزمة النيجر”، وذلك في ختام زيارة إلى نيامي.

وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، قد التقى في العاصمة نيامي، مع وفد من العلماء ورؤساء المؤسسات الدينية من نيجيريا.

وحسبما أوردت قناة “RTN”، طالب الجنرال تياني، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، خلال الاجتماع برفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، بحسب القناة.