القوات الأوكرانية تستهدف مدينة دونيتسك بقذيفتين عنقوديتين

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة دونيتسك في الجمهورية باستخدام “قذيفتين عنقوديتين” من عيار 155 ملم.

وجاء في بيان المكتب على قناته في “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي، في الساعة 5:50، على التجمع السكني نيتيلوفو – مدينة دونيتسك ( منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي)، وتم إطلاق قذفيتين(عنقودية) من عيار 155 ملم”.

وزودت الولايات المتحدة والدول الغربية، نظام كييف بمدافع من عيار 155 ملم، وتستخدمها القوات الأوكرانية بشكل مكثف في قصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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وفي وقت سابق، أكّد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن “الولايات المتحدة الأمريكية ارتكبت جريمة حرب من خلال إدراج ذخائر عنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية في حزمة المساعدات المقدمة لأوكرانيا”، مؤكدًا أن “واشنطن تزيد من مستوى المخاطر، في سعيها لتزويد كييف بأسلحة فتاكة بشكل متزايد”.

وقال شويغو: “الولايات المتحدة ترفع المخاطر باستمرار، وتسعى مع حلفائها لتزويد المزيد من الأسلحة البعيدة المدى والقاتلة”.

وأضاف: “مع زيادة نقص الذخيرة لأنظمة المدفعية على النمط الغربي في القوات المسلحة الأوكرانية، ارتكبت واشنطن جريمة حرب من خلال تضمين الذخائر العنقودية المحظورة بموجب الاتفاقية الدولية في حزمة المساعدات”.

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وأشار الوزير إلى أنه “في مايو/ أيار الماضي، تم نقل صواريخ “ستروم شداو” الطويلة المدى إلى أوكرانيا، والآن “تعمل دول الـ”ناتو” بنشاط على قضية نقل مقاتلات “إف-16″ إلى كييف”.