"روستيخ" تكشف لأول مرة عن مدفع "مالفا" في منتدى "آرميا- 2023"… فيديو

صرّحت مؤسسة “روستيخ” الروسية الحكومية للتصنيع العسكري، اليوم الاثنين، بأنه سيتم عرض المدفع الروسي ذاتي الحركة “مالفا” من عيار 152 ملم لأول مرة في منتدى “آرميا – 2023” .

وقال مصدر في”روستيخ”: “للمرة الأولى، سيتم عرض أول مدفع هاوتزر “مالفا” للجمهور، وقد تم بالفعل إطلاق إنتاجه التسلسلي في منشآت الإنتاج التابعة للمؤسسة الحكومية”.

وقال النائب الأول للمدير العام لشركة “روستيخ” فلاديمير أرتياكوف، لوكالة “سبوتنيك”، قبيل المعرض: “يتم إنشاء نسخة محدثة من “مالفا” بمدى أكبر لمواجهة مدافع هاوتزر التابعة للـ”ناتو”.

ووفقا لأرتياكوف، فإن “قوة هذا المدفع تسمح بتدمير أي جسم تقريبًا على مدى يزيد عن 24 كيلومترًا”.

وأضاف: “قادر على الالتفاف بسرعة وترك موقعه، وهو أمر مهم للغاية في إطار القتال المضاد للبطاريات، سرعته على الأسفلت والطرق الفرعية أعلى من سرعة مدافع “كاتربيلر” ذاتية الدفع، ما يعني أنه يمكن نقله بسرعة لمسافات طويلة”.

سيتم تسليم أول مدافع هاوتزر للجيش، في الأشهر المقبلة. وتم إنشاء المدفعية ذاتية الدفع عيار 152 ملم “2 إس 43 مالفا” لتدمير مواقع القيادة والهياكل الدفاعية والمدفعية وبطاريات الصواريخ وقذائف الهاون وأنظمة الدفاع الجوي والمركبات المدرعة والقوى العاملة للعدو.

ويبلغ معدل إطلاق النار أكثر من 7 طلقات في الدقيقة، وتتكون الذخيرة من عدة عشرات من القذائف.

وكانت شركة “روستيخ” الحكومية للتصنيع العسكري، قد أعلنت في أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي، أن “مدافع “مالفا” ذات العجلات (ذاتية الدفع)، هي أكثر قدرة على المناورة من المركبات التقليدية، وقد أكملت اختبارات الدولة بنجاح وتستعد الآن القوات لاستلامها”.