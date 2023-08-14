أطفال غزة يعيدون الحياة بأناملهم لفن الفسيفساء

وأضافت ورود الهور: “واجهتني صعوبات كثيرة، منها تكسر قطع الكراميكا والسيراميك التي تحتاج جهدًا ودقة حتى تخرج متناسبة الطول والعرض، خاصة أن هذه القطع هي بديل للقطع الأصلية، والتي لا توجد في القطاع بسبب الحصار، لكني سعيدة لأني أشارك في إحياء جزء من تراث يتعرض للسرقة والتزوير من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأتمنى إنجاز اللوحات السبع في وقت قصير، والمشاركة في معارض محلية ودولية”.