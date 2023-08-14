بوتين: 80 مؤسسة تعرض منتجاتها في منتدى "آرميا – 2023"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن حوالي 80 مؤسسة تعرض منتجاتها العسكرية في منتدى “آرميا – 2023”.
وأعرب بوتين خلال كلمته للمشاركين في المنتدى العسكري التقني “آرميا-2023″عن أمله في أن يسمح المنتدى بتعزيز الشراكة العسكرية والتقنية لضمان الأمن في العالم.
وعبر بوتين عن تأكيده على أن عقد المنتدى سيعزز الشراكة العسكرية والفنية لصالح الأمن والاستقرار في العالم الناشئ متعدد الأقطاب.
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واقترح الرئيس الروسي تطوير التعاون في تدريب الأفراد والعسكريين وتنظيم تدريبات بين مختلف الدول.
ويعقد المنتدى العسكري التقني الدولي “آرميا – 2023″، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، بالقرب من العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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