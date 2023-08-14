شويغو: ظروف المعركة الحقيقية كشفت عيوب المعدات الغربية

صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن “المعدات الغربية التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع، تبين أنها ليست خالية من العيوب في ظروف المعركة الحقيقية”.

وقال سيرغي شويغو، في المنتدى العسكري التقني الدولي “آرميا – 2023”: “تبين أن المعدات الغربية التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع بعيدة كل البعد عن أن تكون خالية من العيوب، في الواقع، يمكنك الاقتناع بذلك من خلال النظر في عرض الأسلحة، التي تم الاستيلاء عليها”.

وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، المنتدى العسكري والأسلحة الجديدة المعروضة فيه، حيث قام بجولة في أقسام المعرض المختلفة.

وأشار الوزير في افتتاح المنتدى، إلى أنه “سيتم التعرف على مشاريع الشركات والمؤسسات البحثية الروسية، وبالاضافة إلى جانب المشروعات في إطار أمر دفاع الدولة”.

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وقال شويغو: “أود أن أؤكد أن العديد منها( المشاريع) يتم تنفيذها بالفعل لصالح القوات الروسية التي تقوم بمهام في العملية العسكرية الخاصة”.

وتابع شويغو: “في الظروف الحقيقية، تظهر أسلحتنا موثوقيتها وفعاليتها”.