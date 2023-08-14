الكشف عن نماذج مطاطية لمدرعات روسية هدفها خداع وتشتيت العدو… فيديو

وتهدف هذه النماذج الوهمية إلى تشتيت القوات المعادية وتجنيب القوات الروسية العاملة في أرض المعركة من عمليات الاستهداف، عن طريق خداع قوات العدو بالنماذج المطاطية.

ويُعقد المنتدى العسكري التقني الدولي “آرميا – 2023″، في الفترة من 14 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري، قرب العاصمة موسكو، تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية، ويشمل مشاريع خاصة. سيزور المنتدى 49 وفدًا بدعوة من وزارة الدفاع الروسية.