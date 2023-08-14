"الحرية والتغيير" تعلن تفاصيل اجتماعها في إثيوبيا لإنهاء الحرب في السودان

أكدت قوى “الحرية والتغيير” السودانية أنها تشارك، اليوم الاثنين، في الاجتماع المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، “بعقل مفتوح، وتمد يدها بيضاء من غير سوء لكل الأطراف السودانية السياسية والمدنية الراغبة والساعية لوضع حد للحرب الدائرة في السودان”، والتي وصفتها بـ”العبثية”.
وقالت في بيان رسمي، إنه “من المقرر أن يناقش اجتماع إثيوبيا عددا من المواضيع والأجندة، على رأسها الوضع الإنساني، وسبل تخفيف معاناة السودانين والسودانيات المتأثرين بالحرب، والرؤية السياسية المشتركة لإنهاء الحرب، وبناء أوسع جبهة مدنية تنهي الحرب وتعيد الإعمار، بجانب تطوير آليات التنسيق المشتركة بين القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري”.
قوى الحرية والتغيير
تصريح
يشارك ممثلون/ ممثلات عن قوي الحرية والتغيير في الاجتماع الذي ينعقد في الساعة الثالثه بعد الظهر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا القوي المدنية الموقعة علي الاتفاق الاطاري.
من المقرر أن يناقش الإجتماع عدد من المواضيع والاجندة علي رأسها الوضع الإنساني… pic.twitter.com/MdGc6F9I2l
— قوى الحرية و التغيير ( FFC ) (@FFCSDN) August 14, 2023
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه وحميدتي يرغب في الهيمنة على مقدرات البلاد
08:44 GMT
وكشف تقرير صادر قبل أيام، عن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، أنه “بعد 16 أسبوعا من النزاع في السودان، نزح أكثر من 4 ملايين شخص داخل البلاد وعبر الحدود إلى دول الجوار”.
وتابعت: “فر من ولاية الخرطوم أكثر من 71% من بين أكثر من 3 ملايين نازح في السودان، وذلك وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، وقبل هذه الأزمة، كان هناك 1.1 مليون لاجئ في السودان، معظمهم من جمهورية جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك