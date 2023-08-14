"الحرية والتغيير" تعلن تفاصيل اجتماعها في إثيوبيا لإنهاء الحرب في السودان

قوى الحرية والتغيير

تصريح

يشارك ممثلون/ ممثلات عن قوي الحرية والتغيير في الاجتماع الذي ينعقد في الساعة الثالثه بعد الظهر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا القوي المدنية الموقعة علي الاتفاق الاطاري.

من المقرر أن يناقش الإجتماع عدد من المواضيع والاجندة علي رأسها الوضع الإنساني… pic.twitter.com/MdGc6F9I2l

— قوى الحرية و التغيير ( FFC ) (@FFCSDN) August 14, 2023