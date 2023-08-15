علماء: "سداسيات" المريخ تخفي سرا عن الحياة… صور

اكتشف فريق من العلماء، من المعهد الأمريكي للبحوث في الفيزياء الفلكية والكواكب “CNRS” ومختبر الجيولوجيا، أدلة أحفورية تدل على مناخ دوري متعاقب على المريخ، مع مواسم رطبة وجافة مثل الموجودة على الأرض.

اعتقد العلماء أن تكون هذه البيئة، التي تم فيها اكتشاف جزيئات عضوية بسيطة بالفعل، قد وفرت ظروفًا مثالية لتكوين مركبات عضوية معقدة.

باستخدام بيانات من المسبار “كيوريوسيتي” التابع لوكالة “ناسا”، اكتشف العلماء أنماطًا على المريخ تقدم دليلًا على مناخ دوري مشابه لمناخ الأرض، يفتح هذا الاكتشاف الكبير آفاقًا جديدة للبحث في أصل الحياة.

سطح المريخ لا يتجدد باستمرار بواسطة الصفائح التكتونية كما هو الحال على الأرض، وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على مناطق التضاريس الضخمة الرائعة لوفرة الأنهار الأحفورية والبحيرات، التي يعود تاريخها إلى مليارات السنين.

وتُعتبر مركبة “كيوريوسيتي” التابعة لوكالة “ناسا”، منذ عام 2012، هي أول مركبة متجولة تستكشف مثل هذه البقايا القديمة، وهي مركبة روبوتية بحجم السيارة كانت تستكشف فوهة “غيل” على سطح المريخ منذ هبوطها، في 6 أغسطس/ آب 2012، كجزء من مهمة مختبر علوم المريخ “إم إس إل” التابع لـ”ناسا”، واستُخدمت للتحقيق في كيمياء الصخور والتربة على سطح المريخ.

What can hexagon-shaped ancient mud cracks tell us about the possibility of life on Mars? Spotted by @MarsCuriosity, these patterns are evidence of wet-dry cycles on the Red Planet that could have provided conditions for microscopic life to form. https://t.co/TtOsgjwyu9 pic.twitter.com/OjnOBvWvhE — NASA JPL (@NASAJPL) August 9, 2023

اكتشف العلماء رواسب الأملاح التي تشكل نمطًا سداسيًا في الطبقات الرسوبية، والتي يعود تاريخها إلى 3.8 – 3.6 مليار سنة مضت، وعلى غرار الأشكال السداسية التي لوحظت في الأحواض الأرضية التي تجف موسميًا، فهي أول دليل أحفوري على مناخ مريخي مستدام ودوري ومنتظم مع تعاقب مواسم جافة ورطبة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة “scitechdaily” العلمية.