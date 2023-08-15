مشاهد لانطلاق قاذفات "البجعة البيضاء" الاستراتيجية إلى القطب المتجمد الشمالي… فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن حاملات الصواريخ الاستراتيجية “تو- 160″ و”تو-95 إم إس” و”تو-22 إم 3″ نفذت طلعات جوية دورية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق والمحيط المتجمد الشمالي.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “قامت الطائرات البعيدة المدى برحلات مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، وبارنتس والنرويج وشرق سيبيريا وتشوكشي وبوفورت سيز والمحيط المتجمد الشمالي”.

وأشار البيان إلى أنه شارك في المهمة حاملات صواريخ استراتيجية “تو- 160” و”تو-95 إم إس”، بالإضافة إلى قاذفات بعيدة المدى “تو-22 إم 3”.

ولفت البيان إلى أن أطول طلعة امتدت إلى أكثر من 7 ساعات، وقامت بمهمة المرافقة لطائرات مقاتلة، من طراز “سو – 35 إس”، و”سو – 27″، و”ميغ – 31”.

وقال قائد سلاح الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش: “تم تنفيذ جميع الرحلات وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي”.