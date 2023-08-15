القوات الروسية تأسر 6 مظليين أوكرانيين

أسر جنود من الفيلق الثاني للجيش التابع لمجموعة “الجنوب” الروسية، ستة مظليين أوكرانيين من اللواء 81 المحمول جوًا للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة بيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال المتحدث باسم الفيلق الثاني الروسي لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الاثنين: “مقاتلي الفيلق الثاني ألقوا القبض على 6 أفراد من اللواء الجوي 81، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة بيلوغوروفكا”.

وقال رومان ليفكو، أحد أسرى القوات المسلحة الأوكرانية، إن “جنود وحدته أُرسلوا للاقتحام، لكن بعد القصف قرر الاستسلام، لأن جميع زملائه من مجموعته قُتلوا”.

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تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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