الخارجية الروسية تحذر مولدوفا من عواقب طرد الدبلوماسيين الروس

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: “هذه الخطوة غير الودية التي اتخذها المسؤولون في كيشيناو، سيكون لها بلا شك عواقب على العلاقات الروسية المولدوفية، لكنها ستؤثر في المقام الأول على سكان كلا البلدين، الذين ستقل فرصهم في الحصول على المساعدة القنصلية في الوقت المناسب، وكذلك الحفاظ على العلاقات التجارية والثقافية بشكل كبير”.