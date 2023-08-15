ضابط أمريكي: روسيا دمرت في غضون أشهر قليلة أنظمة الدفاع الجوي الغربية في أوكرانيا

صرّح ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي قمع في غضون أشهر قليلة أنظمة الدفاع الجوي الغربية الموجودة تحت تصرف القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ريتر في مقابلة مع قناة “Gegenpol” على “يوتيوب”: “الدفاع الجوي الأوكراني تم قمعه بشكل خطير. أعني تم تدميره. أطلق الروس حملة ناجحة للقضاء على هذه الأنظمة، وفي الأشهر الأخيرة اكتشفوا ونسفوا عددًا كبيرًا من منشآت الدفاع الجوي الغربية. الأوكرانيون لا يحبون التحدث عن ذلك”.

وأشار ريتر إلى أن موسكو دمرت أخيرا العديد من أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” في الدولة المجاورة.

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دمرت القوات الروسية، في مايو/ أيار الماصي، محطة رادار متعددة الوظائف و5 قاذفات لنظام “باتريوت” في كييف، باستخدام صواريخ من طراز “كينجال”.