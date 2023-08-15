إعلام: تحطم مروحية عسكرية نيجيرية في منطقة حدودية مع النيجر

تحطمت، اليوم الاثنين، مروحية عسكرية تابعة للجيش النيجري قرب قرية تشوكوبا، في النيجر.

القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إدوارد جابكويت، اليوم الاثنين، إن “المروحية تابعة للقوات الجوية النيجيرية وهي من طراز “إم آي 171”.

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وأشار، حسبما نقلت عنه صحيفة “الغارديان النيجرية”، إلى أن “المروحية كانت في مهمة إخلاء جرحى، تحطمت في حوالي الساعة 1:00 ظهرا بالتوقيت المحلي”.

ولفت إلى أن عدد الأشخاص على متن الطائرة غير معروف حتى الآن، بينما بدأت عمليات الإنقاذ.