اشتباكات بأسلحة ثقيلة بين كتائب مسلحة في العاصمة طرابلس

أفاد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، لوكالة “سبوتنيك”، صباح اليوم الثلاثاء، أن اشتباكات بين كتائب ليبية اندلعت منذ قليل في مناطق ⁧‫عين زارة‬⁩ و ⁧طريق الشوك‬⁩ والهضبة الخضراء ‬⁩ باستخدام السلاح الثقيل بجميع أنواعه.

وقالت مصادر ليبية لـ” سبوتنيك ” إن “طرابلس تشهد توترات الأوضاع بين مجموعة مسلحة حيث سمعت أصوات اشتباكات متقطعة في بعض الأحياء جنوبي المدينة”.

وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات اندلعت بعد إيقاف جهاز الردع، آمر اللواء 444 قتال، محمود حمزة، في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة الدبيبة.

وزارة النفط في طرابلس تحذر من عواقب إغلاق حقول النفط والموانئ في ليبيا

وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع تواصل الاجتماعي لأسر كلا طرفي النزاع عددا من أفراد الآخر، وما زال كثير من المواطنين يترقبون بيانات الجهات الرسمية حول سماع أصوات الاشتباكات المسلحة وفقا لشهود عيان.

من جانبه، أعلن ‏آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، اقتحام قوة تابعة للواء 444 قتال لمقر جهاز الردع بمنطقة الداوون في ⁧‫ترهونة‬⁩.

وقال عمار عبر صفحة جهاز الردع بموقع “فيسبوك” (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن “أكثر من 70 آلية طوقت المقر وأجبرتهم على الاستسلام وتم حجزهم واستلام أسلحتهم”.