شنت القوات الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 41 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك، بإطلاق 121 نوعًا مختلفًا من الذخائر.

وحسبما ذكرت ممثلية جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم أوكرانيا العسكرية في بيان عبر موقع تليغرام: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 41 حالة لإطلاق النار من جانب القوات الأوكرانية”.

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وأضاف البيان: “نفذ العدو 32 قصفًا باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم، على اتجاه دونيتسك. وفي اتجاه غورلوفكا، تم تنفيذ 7 قصف بواسطة مدفعية بعياري 155 و152 ملم. وفي اتجاه ياسينوفاتسكي، تم تنفيذ قصف واحد باستخدام مدفعية بعيار 155 ملم. وفي اتجاه ماريوبول، تم تنفيذ قصف واحد باستخدام صواريخ عيار بعيد”.

وأشار البيان إلى تعرض مناطق سبعة مدن في الجمهورية لإطلاق النار؛ غورلوفكا، وغولموفسكي، ومنطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك، وماكيفكا، وستاروميخايلوفكا، ويوريفكا.

تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.