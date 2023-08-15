جهاز الردع لمكافحة الإرهاب في ليبيا: توقيف آمر اللواء 444 قتال وفقا لمذكرة قضائية

أعلن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في ليبيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيف آمر اللواء 444 قتال الذي يتبع للمؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، محمود حمزة، وفقًا لمذكرة صادرة من مكتب المدعي العام العسكري الليبي.

القاهرة – سبوتنيك . وذكر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في بيان نقلته صحيفة “الساعة 24” الليبية: “تم توقيف آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة الذي يتبع للرئاسة العامة لأركان الجيش الليبي [في غرب ليبيا] وفقًا لمذكرة قبض صادرة بأوامر من المدعي العام العسكري ووفقًا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون”.

اشتباكات بأسلحة ثقيلة بين كتائب مسلحة في العاصمة طرابلس

وأضاف جهاز الردع: “يهيب جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بجميع العسكريين الذين يتبعون اللواء 444 قتال بضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصاعد العنيف وسفك الدماء وترويع المدنيين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والانسحاب إلى مواقعهم وثكناتهم العسكرية”.

وأكد جهاز الردع أنه “لن يتردد في مواجهة أي تهديد للاستقرار أو أي محاولة لزعزعة الأمن أو إثارة النزاعات، مهما كانت مصادرها”.

ومن جانبه، عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد تكالة، عن قلقه من تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس.

وناشد تكالة جميع الأطراف بتحمّل أقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على أرواح وممتلكات الشعب الليبي، وتحقيق المصالح العليا للدولة.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس في وقت سابق من اليوم اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء 444 قتال ، بعد توقيف آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة من قبل جهاز الردع في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.