أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في معظم أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك في كييف ومنطقة كييف، وفقًا لبيانات خريطة الغارات الجوية عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، تم الإعلان عن الإنذار في مناطق دنيبروبتروفسك، بولتافا، خاركوف، سومي، نيكولايف، وأوديسا في أوكرانيا.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين أوكرانيتين

ومنذ الساعة 03:24، سُمع دوي صفارات لإنذار في كييف، بالإضافة إلى مناطق تشيركاس، وكييف، وفينيتسيا، وكيروفوهراد، وجيتومير، وتشيرنيهيف في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للخريطة، تم سماع صفارات الإنذار في أجزاء من مقاطعات زابوروجيه وخيرسون الخاصة لسيطرة كييف، وكذلك في جمهورية دونيتسك.

يشار إلى أن الهجمات العسكرية التي شنتها القوات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية، بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، وجاءت هذه الهجمات، بعد يومين فقط، من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تم تنفيذه بواسطة الخدمات الخاصة الأوكرانية.