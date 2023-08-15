السلطات اليابانية تصدر أوامر بإجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان"

أصدرت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، قراراً ببدء إجلاء السكان في محافظات آيتشي، ومي، ونارا، وكيوتو، وواكاياما، وتوكوشيما على خلفية إعصار “لان” الذي يضرب عدة مناطق في اليابان.

أوساكا – سبوتنيك . ووفقًا للبيانات المنشورة من قبل الإدارات المحلية في المناطق المذكورة، فقد صدرت أوامر بإجلاء 559759 شخصًا بسبب الإعصار.

إلغاء 350 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار “خانون”

وأفاد مراسل “سبوتنيك” أن مدينة أوساكا اليابانية بدأت تشهد رياحًا قوية وزيادة في هطول الأمطار، حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار هذه المدينة ظهر يوم الثلاثاء، ومنطقة مطار كانساي الدولي في أوساكا يقدر خبراء الأرصاد الجوية تعرضها لرياح تصل سرعتها إلى 31.9 مترًا في الثانية.

وبدأت مكبرات الصوت في المدينة تحذر من اقتراب الإعصار، وتطلب المواطنين النظر في أوقات افتتاح مراكز الإخلاء.

وحسب مراسل “سبوتنيك”، تم إغلاق المتاجر في المدينة، وتم إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية، بالإضافة إلى إغلاق محطة قطارات “شينكانسن”.