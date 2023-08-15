لجنة محلية بولاية جورجيا توجه 10 اتهامات لترامب في قضية التدخل في انتخابات ترامب 2020

وافقت لجنة محلية بولاية جورجيا الأمريكية، يوم الاثنين على توجيه 10 اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية تتعلق بالتدخل في الانتخابات ومحاولة الإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفقًا لتقرير نشره موقع NBC News الأمريكي نقلاً عن وثيقة قضائية، تم توجيه 10 تهم في إطار التحقيق في مزاعم محاولة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب للإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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ونشر مراسل NBC صورة لتوجيهات الاتهام، والتي لم يبدو أنها تحمل توقيع القاضي.

وكرر ترامب انتقاده للإجراءات الجنائية المتخذة ضده باعتبارها محاولات لتسليح النظام القضائي الأمريكي لمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، ونفى أي خطأ.

وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أفادت وكالة رويترز بأن وثيقة من مكتب مدعي مقاطعة فولتون تم نشرها على الإنترنت تظهر تهمًا ضد ترامب قبل أن يتم سحبها.