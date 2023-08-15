الجيش الروسى يدمر أكثر من 20 موقعا للقوات الأوكرانية قرب مدينة أوروجايني بجمهورية دونيتسك

دمرت وحدات الجيش الروسي بالتعاون مع القوات الفنية والجوية التابعة للمجموعة العسكرية الروسية “فوستوك”، اليوم الثلاثاء، أكثر من 20 موقعًا قتاليًا للقوات العسكرية الأوكرانية وقطعت تقدم ست مجموعات من مشاة العدو قرب مدينة أوروجايني في جمهورية دونيتسك.

وقال أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي التابع لقوات “فوستوك”، لوكالة “ سبوتنيك “: “نفذت وحدات المجموعة العسكرية ‘فوستوك’ بالتعاون مع القوات الفنية والجوية هجمات نارية على العدو في منطقة أوروجايني”.

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وأضاف تشيخوف: “تمكنت القوات الروسية خلال المعركة من اكتشاف وقمع أكثر من عشرين موقعًا قتاليًا وتجمعًا للقوات العسكرية الأوكرانية”.

وتابع رئيس المركز الصحفي: “تم منع تقدم ست مجموعات من مشاة العدو، وتم تدمير مدرعة قتالية وناقلة جند مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).