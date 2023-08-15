الادعاء العام في ولاية جورجيا يمنح ترامب مهلة للمثول أمام المحكمة

صرّحت المدعية العامة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، فاني ويليس، اليوم الثلاثاء، بأن جميع المتهمين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ملزمون بالمثول أمام المحكمة قبل 25 من أغسطس الجاري.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت ويليس في مؤتمر صحفي: “بعد وجوب التهم وفقًا لقانون ولاية جورجيا، أصدرت هيئة المحلفين الكبرى أمرًا بالقبض على المتهمين. يُمنح المتهمين فرصة المثول طوعًا أمام المحكمة في موعد أقصاه ظهر يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2023”. لجنة محلية بولاية جورجيا توجه 10 اتهامات لترامب في قضية التدخل في انتخابات ترامب 2020 وأضافت ويليس أنها تعتزم مراجعة قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية بشكل موضوعي، وستطلب من المحكمة محاكمة المتهمين في غضون الستة أشهر المقبلة. ومساء أمس الإثنين، وافقت لجنة محلية بولاية جورجيا الأمريكية على توجيه 10 اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية تتعلق بالتدخل في الانتخابات ومحاولة الإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وكرر ترامب انتقاده للإجراءات الجنائية المتخذة ضده باعتبارها محاولات لتسليح النظام القضائي الأمريكي لمنعه من الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، ونفى أي خطأ.

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