رئيس داغستان يعلن الحداد لمدة يوم على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة

أعلن رئيس داغستان، سيرغي ميليكوف، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة يوم واحد في الجمهورية على أرواح ضحايا انفجار محطة وقود في محج قلعة.

وأمر ميليكوف بتقديم مليون روبل كتعويض لعائلات الضحايا، و400 ألف روبل لعائلات المصابين بجروح خطيرة، و200 ألف روبل لعائلات المصابين بجروح طفيفة.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية في جمهورية داغتسان، دعوى جنائية بموجب المادة 238 من القانون الجنائي الروسي، وبدأت التحقيق في ملابسات الانفجار.

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ووفقا للمحققين، ففي مساء يوم 14 آب/أغسطس، اندلع حريق تبعه انفجار أمام محطة وقود للسيارات عند تقاطع شارع كولينسكايا في محج قلعة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.