يوتين يهنئ القيادة الهندية بيوم الاستقلال ويبرق رسالة تهنئة لزعيم كوريا الشمالية بمناسبة عيد التحرير

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، الرئيسة الهندية دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمناسبة يوم الاستقلال، مشيرًا إلى أن روسيا تولي أهمية كبيرة للشراكة الاستراتيجية مع نيودلهي.

ونشر المكتب الصحفي للكرملين، نص برقية التهنئة: “سيدتي الرئيسة العزيزة! عزيزي السيد رئيس الوزراء! أرجو أن تتقبلا تهانينا مناسبة العيد الوطني للهند – عيد الاستقلال… نولي أهمية كبيرة على الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع نيودلهي”.

كما بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بمناسبة “عيد التحرير” في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ مشيرا إلى أن هذا العيد هو رمز لشجاعة وبطولة جنود الجيش الأحمر (الجيش السوفيتي)، والوطنيين الكوريين.

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