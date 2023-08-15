بوتين: نؤيد بقوة نظام عالمي متعدد الأقطاب ومعظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها… فيديو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في كلمة له أمام المشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، أن المناقشات المفتوحة حول هذا الموضوع مهمة في سياق تشكيل عالم متعدد الأقطاب، مبينا أن معظم الدول اليوم مستعدة للدفاع عن سيادتها.

وقال بوتين في كلمته، لقد “اجتمع ممثلو وزارات الدفاع والدبلوماسيين والخبراء مرة أخرى في موسكو لمناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال العالمي والإقليمي”. “هذه المناقشات المفتوحة والصادقة وغير المنحازة مهمة للغاية ومطلوبة اليوم، لأننا جميعًا، المجتمع الدولي بأسره، ومعا بالتحديد، وعلى قدم المساواة، سيتعين علينا تشكيل المستقبل”. فلاديمير بوتين الرئيس الروسي وأشار بوتين إلى أن العالم متعدد الأقطاب يتشكل باستمرار في وقتنا الحالي. وقال: “معظم الدول مستعدة للدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية وتقاليدها وثقافتها وأسلوب حياتها. ويجري تعزيز المراكز الاقتصادية والسياسية الجديدة”. فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بوتين: 80 مؤسسة تعرض منتجاتها في منتدى “آرميا – 2023” وبين الرئيس الروسي أن هذه المبادئ يمكن أن تصبح أساسا مهما للتنمية العالمية المستقرة والتقدمية، من أجل حل عادل، والأهم من ذلك، حقيقي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، ولتحسين نوعية حياة ورفاهية الملايين من الناس. وأشار بوتين إلى أنه من الممكن تقليل المواجهة على المستويين العالمي والإقليمي وتحييد التحديات والمخاطر القائمة فقط من خلال الانضمام إلى جهود المجتمع الدولي. وقال بوتين: “من الواضح اليوم أنه من الممكن الحد من المواجهة على المستويين العالمي والإقليمي، وتحييد التحديات والمخاطر، وتعزيز الثقة بين الدول وفتح فرص واسعة لتنميتها فقط من خلال الانضمام إلى جهود المجتمع الدولي”. وشدد بوتين قائلا: “كنا ولا نزال من المؤيدين بقوة لنظام عالمي متعدد الأقطاب يقوم على أولوية قواعد ومبادئ القانون الدولي، وسيادة الدول وتساويها، والتعاون البنّاء والثقة”.

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