لأول مرة… الأمير هاشم بن عبد الله يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

وأفادت صحيفة “عمون” الأردنية، بأن “الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، أدى اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني”، مشيرا أن ذلك أول تكليف يعهد به الملك عبدالله الثاني للأمير هاشم بعد أن أتم 18 عاما.

ولد الأمير هاشم في 30 يناير/ كانون الثاني 2005، ويشترك في يوم ميلاده مع الملك عبد الله في 30 من يناير/ كانون الثاني من كل عام. وأنهى دراسته الثانوية خلال العام الجاري 2023، بمدرسة “كينغز أكاديمي” بالأردن، وحضر والداه وأشقاؤه حفل تخرجه.