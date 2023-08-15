لأول مرة… الأمير هاشم بن عبد الله يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

أعلن الأردن، تنصيب الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، نائبا للعاهل للأردني.
وأفادت صحيفة “عمون” الأردنية، بأن “الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، أدى اليمين الدستورية نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني”، مشيرا أن ذلك أول تكليف يعهد به الملك عبدالله الثاني للأمير هاشم بعد أن أتم 18 عاما.
والأمير هاشم هو الابن الأصغر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، إذ يسبقه ولي العهد الأمير الحسين والأميرة إيمان والأميرة سلمى.
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1 يونيو, 06:26 GMT
ولد الأمير هاشم في 30 يناير/ كانون الثاني 2005، ويشترك في يوم ميلاده مع الملك عبد الله في 30 من يناير/ كانون الثاني من كل عام. وأنهى دراسته الثانوية خلال العام الجاري 2023، بمدرسة “كينغز أكاديمي” بالأردن، وحضر والداه وأشقاؤه حفل تخرجه.
وشارك في زيارات خارجية منها مشاركاته حضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2022.
وفي يونيو/ حزيران 2023؛ حضر الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين ولي العهد، حفل تخريج الأمير هاشم من مدرسة كينغز أكاديمي في مادبا بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة.
كما ظهر في حفل زفاف شقيقه ولي العهد الأمير الحسين وهو يرافق الأميرة رجوة الحسين، إلى القصر لعقد القران.
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