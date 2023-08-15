انقشاع الليل يكشف عن خسارة أوكرانية ضخمة على محور زابوروجيه

وبين باليتسكي أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا توقف محاولات الهجوم، حيث تقوم بشكل شبه يومي بإلقاء ما بين 40 إلى 100 شخص ليتم تحييدهم. وفي الوقت نفسه، لا يعود أكثر من 20٪ إلى مواقعهم وتقريباً لا تعود أي معدات.