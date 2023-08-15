انقشاع الليل يكشف عن خسارة أوكرانية ضخمة على محور زابوروجيه

كشف القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، صباح اليوم الثلاثاء، عن خسائر ضخمة تكبدتها القوات الأوكرانية ليلا.
وقال باليتسكي في بيان نشره على قناته في تلغرام، إن “خسائر العدو هائلة”، وإن عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين قد تم تحييده على محور زابوروجيه.
وكشف باليتسكي عن حصيلة الخسائر الأوكرانية على المحور، وقال: “خلال هذه الليلة وحدها، بلغت خسائر العدو في اتجاه زابوروجيه 95 جنديًا و6 دبابات أجنبية و4 عربات قتال مشاة و5 طائرات بدون طيار هجومية. هذه هي نتائج أوامرهم (نظام كييف)، وهذا يحدث كل يوم تقريبا “.
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وبين باليتسكي أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا توقف محاولات الهجوم، حيث تقوم بشكل شبه يومي بإلقاء ما بين 40 إلى 100 شخص ليتم تحييدهم. وفي الوقت نفسه، لا يعود أكثر من 20٪ إلى مواقعهم وتقريباً لا تعود أي معدات.
وأضاف “اكتشفت وحداتنا صباح اليوم حركة مجموعة استطلاع للعدو التي كانت تتحرك في اتجاه رابوتينو. وبعد ذلك حاول التجمع المكون من دبابتين و4 عربات قتال مشاة القيام بعمليات هجومية”.
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