"روستيخ" تدعم السترة الهجومية المدرعة "أوبريغ" بحماية مضاعفة

قامت شركة “روستيخ” الروسية بإضافة تحسينات إلى السترة الواقية من الرصاص “أوبريغ” ودعمها بحماية إضافية.
وزودت السترة بألواح خزفية ومجموعة أدوات مضادة للتشظي، الأمر الذي يزيد من فعاليتها بشكل كبير.
وتتميز النسخة المعدلة بخصائص مثيرة للإعجاب، فهي تزن مع معداتها كحد أقصى أقل من 10 كيلوغرامات، مع الحفاظ على خصائص الحماية العالية، وتحمل ذخيرة القناصة الخارقة للدروع.
وخضع درع “اوبريغ” للعديد من التعديلات، حيث يأتي مع لوحة معدنية توفر حماية من الفئة BR4 يمكنها أن تصمد أمام ضربات الخراطيش الأوتوماتيكية من عيار 5.45 و 7.62 مم.
“روستيخ” تكشف عن مجمع “رات” حديث مضاد للطائرات دون طيار في “آرميا – 2023”
أمس, 11:24 GMT
كما دعمت بطبقة من السيراميك، من فئة حماية متزايدة Br5، لا تحمي فقط من الطلقات العادية القياسية، بل تقي أيضا من الخراطيش الخارقة للدروع من عيار 7.62 * 54 (B-32).
وأتاح التحسين في تكنولوجيا إنتاج الألواح الخزفية تحسين الخصائص التكتيكية والفنية للمعدات.
قال بافيل بافلينكو، المدير العام لشركة “أكتوفا”: “بالنسبة للدرع الهجومية، فإن الخصائص الوقائية ليست فقط مهمة، ولكن أيضًا ملائمة العمل. يحتاج المقاتل إلى أن يظل متحركًا وألا يكون مقيدًا في تحركاته”.
وأضاف: “تمكنا من تحسين خصائص الدرع باستخدام مواد أكثر حداثة. الآن، يبلغ وزن السترة المضادة للرصاص في التكوين الأقصى، والذي يتضمن حماية إضافية للرقبة والكتفين، 9.2 كيلوغرام، وتبلغ المساحة الإجمالية للحماية ضد التشظي أكثر من 60 ديسيمتر”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك