"روستيخ" تدعم السترة الهجومية المدرعة "أوبريغ" بحماية مضاعفة

قال بافيل بافلينكو، المدير العام لشركة “أكتوفا”: “بالنسبة للدرع الهجومية، فإن الخصائص الوقائية ليست فقط مهمة، ولكن أيضًا ملائمة العمل. يحتاج المقاتل إلى أن يظل متحركًا وألا يكون مقيدًا في تحركاته”.