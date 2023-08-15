الصومال… مقتل 5 إرهابيين من حركة "الشباب" في عملية عسكرية وسط البلاد

أعلن الجيش الصومالي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 5 عناصر من حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وإصابة آخرين منهم، خلال عملية عسكرية في ولاية غلمدغ وسط الصومال.

وقال نائب وزير الإعلام بالحكومة الصومالية، عبد الرحمن يوسف عدالة، في تصريحات لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، بأن القوات المشتركة دمرت القواعد الإرهابية في منطقة تبعد 35 كيلومترا جنوب بلدة غالكاد، في منطقة غالجودود، الواقعة تحت سيطرة ولاية غالمودوغ في الصومال.

وأضاف أن الجيش الوطني والقوى الإقليمية والشركاء الدوليين ملتزمون بالقضاء على الإرهابيين في جميع أنحاء البلاد في أسرع وقت ممكن.

يأتي هذا بعد أن أعلن الجيش الصومالي، يوم الأحد الماضي، عن قتله 18 عنصرا من حركة “الشباب”.

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وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة “الشباب” الإرهابية، في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود وسط البلاد.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، لقي أكثر من 60 عنصرا من حركة “الشباب” الإرهابية مصرعهم، خلال عملية للجيش الصومالي في إقليم باي جنوبي البلاد.