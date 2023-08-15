القوات الروسية تحبط محاولة أوكرانية لعبور نهر "دنيبر"

بالإضافة إلى ذلك، حددت مدفعية مجموعة “دنيبر” وأطقم طائرات لانتسيت ثلاث قذائف هاون من عيار 120 ملم ودمرتها مع أفرادها بالقرب من قرية بوناتوفكا.