أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة “دنيبر” رومان كودريان، أن القوات الروسية أحبطت محاولة مجموعة مخربين أوكرانية لعبور نهر “دنيبر” في مقاطعة خيرسون.
وقال كودريان: “في منطقة معسكرات كازاتشي، أحبط الجنود الروس محاولة لنقل مجموعة تخريبية من القوات المسلحة الأوكرانية على متن قارب سريع”.
وأكد المتحدث أنه “تم تدمير الزورق بنجاح بنيران المدفعية الساحلية”.
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بالإضافة إلى ذلك، حددت مدفعية مجموعة “دنيبر” وأطقم طائرات لانتسيت ثلاث قذائف هاون من عيار 120 ملم ودمرتها مع أفرادها بالقرب من قرية بوناتوفكا.
كما قامت القوات الروسية بتدمير مدفع هاوتزر 155 ملم من طراز M-777 صناعة أمريكية في ضواحي قرية تومينا بالكا.
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