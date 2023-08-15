بوتين يناقش مع رئيس مالي الانتقالي الوضع في النيجر

أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس مالي الانتقالي، آسيمي غويتيا، ناقشا خلالها تطورات الوضع في النيجر.

وذكر بيان صادر عن الكرملين أنه “بمبادرة من جانب مالي، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع الرئيس الانتقالي لمالي آسيمي غويتا”.

وأشار البيان إلى أن الزعيمين ناقشا الوضع في منطقة الساحل (الأفريقي)، وخاصة الوضع في النيجر، حيث أكد الجانبان أهمية حل الوضع “عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية فقط”.

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/ يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.

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ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.

ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها “إيكواس”، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.