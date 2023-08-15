المبعوث الأممي إلى ليبيا: أحداث طرابلس تذكرنا بضرورة التوصل لاتفاق يمهد الطريق للانتخابات

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، عن “قلقه بشأن التطورات في العاصمة الليبية طرابلس.

وحث باتيلي، عبر حسابه على منصة “إكس”، تويتر سابقا، “كل الأطراف على وقف تصعيد العنف واحترام مطالب الشعب من أجل السلام والاستقرار”، مذكرا “الأطراف بأن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية”.

وأكد المبعوث الأممي على “ضرورة التوصل لاتفاق يمهد الطريق للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة”.

أحث جميع الأطراف على وقف التصعيد واحترام رغبة الشعب الليبي وتطلعه إلى السلام والاستقرار. تذكرنا الأحداث الحالية بالضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات ولتوحيد مؤسسات الدولة. — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) August 15, 2023

وأفاد شهود عيان في العاصمة الليبية طرابلس، لوكالة “سبوتنيك”، صباح اليوم، أن اشتباكات بين كتائب ليبية اندلعت في مناطق ⁧‫عين زارة‬⁩ وطريق الشوك‬⁩ والهضبة الخضراء ‬⁩ باستخدام السلاح الثقيل بجميع أنواعه.

وقالت مصادر ليبية لـ” سبوتنيك ” إن “طرابلس تشهد توترات الأوضاع بين مجموعة مسلحة حيث سمعت أصوات اشتباكات متقطعة في بعض الأحياء جنوبي المدينة”.

وبحسب المصادر، فإن الاشتباكات اندلعت بعد إيقاف جهاز الردع، آمر اللواء 444 قتال، محمود حمزة، في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة الدبيبة.

اشتباكات بأسلحة ثقيلة بين كتائب مسلحة في العاصمة طرابلس

وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع تواصل الاجتماعي لأسر كلا طرفي النزاع عددا من أفراد الآخر، وما زال كثير من المواطنين يترقبون بيانات الجهات الرسمية حول سماع أصوات الاشتباكات المسلحة وفقا لشهود عيان.

من جانبه، أعلن ‏آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب، ناصر عمار، اقتحام قوة تابعة للواء 444 قتال لمقر جهاز الردع بمنطقة الداوون في ⁧‫ترهونة‬⁩.

وقال عمار عبر صفحة جهاز الردع بموقع “فيسبوك” (أنشطة شركة “ميتا”، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن “أكثر من 70 آلية طوقت المقر وأجبرتهم على الاستسلام وتم حجزهم واستلام أسلحتهم”.