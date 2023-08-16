"حماس" تعلن سيطرتها على طائرة استطلاع إسرائيلية شرقي غزة

أكدت كتائب “عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، اليوم الثلاثاء، تمكنها من السيطرة على طائرةٍ إسرائيلية مسيرة من نوع “أوربيتر K1” شرقي قطاع غزة.

ونقلت وكالة “سما”، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لحركة “القسام”، جاء فيه أنه: “بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم أمس الاثنين 27 محرم 1445هـ الموافق 14/08/2023م من الاستيلاء على طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع “أوربيتر K1”.

مشاهد للحظة إسقاط مسيرة إسرائيلية بنيران فلسطينية… فيديو

وأوضح بيان حركة حماس الفلسطينية أن الطائرة الاسرائيلية كانت في مهمة استطلاع معادٍ في أجواء شرقي القطاع، قبل أن تنجح عناصر حركة القسام في السيطرة عليها.

ويشار إلى انه في الثالث من شهر يوليو/ تموز الماضي، أسقط مقاومون فلسطينيون طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

وتداولت مقاطع مصورة للطائرة التي قيل إنها أُسقطت بعد إطلاق النار في سماء مخيم جنين.