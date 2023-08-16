ترامب يهدد بعرض تقرير "معقد وغير قابل للدحض" يتناول تزوير الانتخابات الرئاسية 2020 في جورجيا

كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه يعتزم عرض تقرير يتناول تفاصيل تزوير للانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا.

وأفاد في منشور له عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أنه سيعرض التقرير يوم الاثنين المقبل.

وكتب: “سأقدم تقريرا طويلا ومعقدا ومفصلا غير قابل للدحض، بشأن وقائع تزوير الانتخابات الرئاسية في جورجيا، خلال مؤتمر صحفي كبير عند الساعة 11:00 صباحا (بالتوقيت الشرقي لأمريكا) من يوم الاثنين المقبل في مدينة بيدمينستر بولاية نيوجيرسي”.

وتابع ترامب أن نتائج التقرير الذي يعتزم نشره، يجب أن تفضي إلى تبرئته وتبرئة آخرين متهمين معه، في قضية محاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، التي يخضع للمحاكمة فيها حاليا.

“A Large, Complex, Detailed but Irrefutable REPORT on the Presidential Election Fraud which took place in Georgia is almost complete & will be presented by me at a major News Conference at 11:00 A.M. on Monday of next week in Bedminster, New Jersey… pic.twitter.com/LIlaKS967n — Liz Harrington (@realLizUSA) August 15, 2023

يأتي إعلان ترامب بشأن التقرير المزعوم حول تزوير الانتخابات في جورجيا، بعد أن صرحت المدعية العامة في مقاطعة فولتون بالولاية، فاني ويليس، اليوم الثلاثاء، بأن جميع المتهمين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق، في قضية التدخل المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ملزمون بالمثول أمام المحكمة قبل 25 من أغسطس/ آب الجاري.

وقالت ويليس في مؤتمر صحفي: “بعد وجوب التهم وفقًا لقانون ولاية جورجيا، أصدرت هيئة المحلفين الكبرى أمرًا بالقبض على المتهمين. يُمنح المتهمين فرصة المثول طوعًا أمام المحكمة في موعد أقصاه ظهر يوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2023”.

وأضافت ويليس أنها تعتزم مراجعة قضية التدخل في الانتخابات الرئاسية بشكل موضوعي، وستطلب من المحكمة محاكمة المتهمين في غضون الأشهر الستة المقبلة.

لجنة محلية بولاية جورجيا توجه 10 اتهامات لترامب في قضية التدخل في انتخابات ترامب 2020

ومساء أمس الاثنين، وافقت لجنة محلية بولاية جورجيا الأمريكية على توجيه 10 اتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية تتعلق بالتدخل في الانتخابات ومحاولة الإطاحة بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.