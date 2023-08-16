الطيران الاستراتيجي الأمريكي يكثف عملياته الاستطلاعية قرب حدود روسيا والصين

قال رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان الروسية إيغور كوستيوكوف، اليوم الثلاثاء، إن الطيران الاستراتيجي الأمريكي كثف نشاطه الاستطلاعي بالقرب من حدود روسيا والصين.

وأضاف كوستيوكوف في مؤتمر موسكو للأمن الدولي، أن الطيران الأمريكي نفذ 77 طلعة استطلاعية هذا العام، وهذا يزيد عن طلعاته طيلة عام 2022.

وأوضح أن كثافة رحلات الاستطلاع الاستراتيجية الأمريكية، ازدادت، خلال العامين الماضيين، أكثر من 20 في المئة، لتصل إلى 920 طلعة جوية في السنة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، 15 أغسطس/آب فعاليات مؤتمر موسكو للأمن الدولي بنسخته الـ11.

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ويعد المؤتمر واحدًا من أهم وأبرز المؤتمرات والمنتديات السنوية العالمية، التي تناقش القضايا العسكرية والأمنية، ويجمع المؤتمر بين ممثلين عن وزارات الدفاع والمنظمات الدولية وخبراء غير حكوميين.