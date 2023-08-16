إنقاذ قارب مهاجرين كان على وشك الغرق قبالة سواحل قبرص

تمكنت السلطات القبرصية من إنقاذ 60 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، بينما لم يتم الكشف عن جنسياتهم أو الجهة القادمين منها.

وشاركت في عملية الإنقاذ زوارق سريعة وسفينة ومروحية إضافة إلى زورقين تابعين للشرطة البحرية القبرصية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، اليوم الثلاثاء.

وبدأت عملية الإنقاذ بعد تلقي معلومات تفيد بوجود قارب على متنه مهاجرين غير شرعيين، يواجهون الغرق بالقرب من الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

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وبحسب مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص، فإن القارب كان على بعد 30 كيلومترا شرقي رأس غريكو.

وكان على متن القارب 3 نساء و3 أطفال إضافة إلى 54 رجلا، وتم إنقاذهم جميعا ونقلهم إلى مركز لإيواء المهاجرين في العاصمة نيقوسيا.