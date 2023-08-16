مكتب زيلينسكي: المسيرات الروسية تشكل تهديدا للقوات الأوكرانية

أعلن رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، اليوم الثلاثاء، أن المسيرات الروسية “لانسيت” و”أورلان” تسبب مشكلات وتشكل تهديدًا للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكتب يرماك على صفحته في “تلغرام”: “سمعت من العسكريين عن المشكلات التي تسببها الطائرات الروسية دون طيار لقواتنا، ولا سيما “لانسيت” الهجومية و”أورلان” الاستطلاعية، وهذا تهديد لا يمكننا تجاهله، وقد أخذته في عين الاعتبار”.

وفي وقت سابق، زار زيلينسكي الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه، حيث التقى بألوية القوات المسلحة الأوكرانية على محور ميليتوبول، وأبلغته وحدات هناك عن الحاجة إلى معدات الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات دون طيار.

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بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل “الناتو” ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات “ليوبارد”.