إعلام: لدى "حزب الله" صواريخ دقيقة ستؤلم الجبهة الداخلية الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن حسن نصر الله، الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني يتمتع بثقة كبيرة، وأن الحزب لديه صواريخ دقيقة ستصيب الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتبين من خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، أمس، تمتعه بالثقة بالنفس، وبصواريخه الدقيقة التي بحوزة قوات حزب الله في الجنوب اللبناني.

وزير إسرائيلي: هناك حالة “تمرد” داخل الجيش

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن ثقة نصر الله تزيد من خلال الصواريخ الدقيقة الموجودة لديه، معتبرة إياها بمثابة تهديد استراتيجي على إسرائيل يجب معالجته، على الفور.

وتطرق نصر الله، أمس الاثنين إلى تهديد سابق لوزير الدفاع الإسرائيلي بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، حال اندلعت حرب بين الجانبين.

ووصف نصر الله، في كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية 17 لـ”حرب تموز” عام 2006 على لبنان، الجيش الإسرائيلي بأنه “في أسوأ حالاته” في الوقت الحالي، مقارنة بأي وقت مضى.

وقال نصر الله: “إذا ذهبتم (إسرائيل) إلى الحرب مع لبنان أنتم ستعودون إلى العصر الحجري”.

وأضاف نصر الله: “بسبب الانقسام الداخلي في إسرائيل، فإن الجيش الإسرائيلي في أسوأ حالاته على الإطلاق (..) رغم التهديدات التي يرددها قادة الجيش في إسرائيل، فإن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليست مستعدة للحرب”.

وخلال الآونة الأخيرة، تزايدت الانتقادات السياسية في إسرائيل لرئيس الأركان ووزير الدفاع وسط اتهامات لهما بعدم العمل بشكل كاف لتقليص ظاهرة رفض الخدمة العسكرية التي أدخلت الجيش لأبعاد مقلقة.