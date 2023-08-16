مقاتلتان للتحالف الدولي تقتربان بشكل خطر من طائرتين حربيتين روسيتين جنوبي سوريا

وقال الأدميرال فاديم كوليت، في إفادة صحفية: “في14 أغسطس (آب) بين الساعة 12:35 والساعة 12:50 في منطقة التنف على ارتفاع نحو 9100 متر، حدث تقارب خطير بين مقاتلتي “إف-35” تابعتين للتحالف ومقاتلتي “سو-35″ تابعتين للقوات الجوفضائية الروسية، كانتا تنفذان طلعة مخططة على طول الحدود الجنوبية السورية”.