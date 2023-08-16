سلطة الطيران المدني السودانية تعيد فتح المجال الجوي بالقطاع الشرقي للبلاد

أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية، يوم الثلاثاء، فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالقطاع الشرقي للبلاد.

القاهرة – سبوتنيك . وقالت سلطة الطيران المدني السودانية في بيان نشرته صفحة مطار الخرطوم الدولي على موقع “فيسبوك”: “سلطة الطيران المدني تصدر نشرة طيارين (نوتام) بفتح المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران بالمسارات الشرقية للبلاد (القطاع الشرقي) وذلك اعتبارًا من 15 أغسطس 2023م”.

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يُذكر أن المجال الجوي السوداني كان مغلقًا أمام حركة الطائرات باستثناء الطائرات التي تحمل مساعدات إنسانية، وطائرات الإجلاء، منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.