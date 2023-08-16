مصدر لـ"سبوتنيك": المخابرات البريطانية تتعاون مع كييف لإرسال مسلحين أوكرانيين إلى أفريقيا

أفاد مصدر عسكري ودبلوماسي لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، أن المخابرات البريطانية تتعاون مع نظام كييف لإعداد مجموعة تخريبية مؤلفة من 100 مسلح أوكراني، الذين اكتسبوا خبرة قتالية في الجبهة الشرقية في أوكرانيا، وذلك بهدف نقلهم إلى أفريقيا لتقويض التعاون بين روسيا والدول الأفريقية.
ووفقًا للمصادر، تتألف هذه المجموعة المسلحة من مقاتلي التشكيلات القومية والنازية الأوكرانية، ويكمن هدفها الرئيسي في تفكيك التعاون القائم بين روسيا والدول الأفريقية، بالإضافة إلى استهداف القادة الأفارقة المتعاونين مع روسيا.
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31 يوليو, 20:52 GMT
وذكر المصدر أن المجموعة المسلحة ستغادر أوكرانيا عبر سفينة مستأجرة من ميناء إسماعيل الأوكراني، وسيكون وجهتها مدينة أم درمان في السودان خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الحالي.
المصدر أكد أن القائد العسكري في الاستخبارات الأوكرانية، فيتالي براشوك، سيتولى قيادة المجموعة المسلحة الأوكرانية، وأشار إلى أنه لديه خبرة في “عمليات القتل الناجحة”، وسبق له المشاركة في عمليات استخباراتية لصالح المخابرات البريطانية في زيمبابوي.
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