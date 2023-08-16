القوات الروسية تصد 4 هجمات على محور كراسني ليمان وتقضي على 70 مسلحا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من صدها لأربع هجمات نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وتم القضاء على حوالي 70 مسلحًا أوكرانيًا.

موسكو – سبوتنيك . قال ألكسندر سافتشوك، مدير المركز الإعلامي لمجموعة قوات “المركز” التابعة للجيش الروسي، في تصريح لوكالة سبوتنيك: “تصدت الوحدات الأمامية لمجموعة قوات ‘المركز’ بدعم من النيران المدفعية والغارات الجوية لأربع محاولات هجومية من قبل المجموعات الهجومية التابعة للواء الميكانيكي السابع والستين في الجيش الأوكراني على محور كراسني ليمان في منطقة غابات سيريبريانسكي”.

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وأضاف سافتشوك أن العدو تكبد خسائر بلغت حوالي 70 مسلحًا خلال محاولات الهجوم، بالإضافة إلى تدمير عربة قتال مشاة وعربة مصفحة.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.